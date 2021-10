Tiroteio em escola no Texas deixa 4 feridos

Por volta das 10h da manhã (12h horário de Brasília) no Condado de Arlington, no Texas (EUA), a polícia foi acionada para responder um alerta de tiroteio em uma escola de ensino médio. Segundo o prefeito da cidade, Jim Ross, ao menos quatro pessoas ficaram feridas, três delas foram hospitalizadas e uma teve ferimentos leves.

O tiroteio teria começado às 9h da manhã (11h da manhã no horário de Brasília), no segundo andar da Timberview High School, após uma briga entre alunos da escola.

O agentes identificaram o suspeito, Timothy Geroge Simpkins, de 18 anos, que fugiu do local em um Dodge Charger prata.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp