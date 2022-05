Tiroteio em escola de ensino fundamental deixa 15 mortos

Da Redação

Escola de ensino fundamental Robb Elementary em Uvalde, Texas

Um tiroteio em uma escola de ensino fundamental no Texas, Estados Unidos, deixou ao menos 15 mortos, segundo as autoridades americanas. O incidente foi registrado na cidade de Uvalde, a 130 km de San Antonio, e a polícia local disse ter detido um suspeito pelos disparos. A matéria é do G1.

Os estudantes e funcionários da escola que foram feridos durante o ataque foram levados para tratamento em um hospital da região. Ao menos uma criança e uma mulher de 62 anos precisaram ser levadas para um centro de saúde especializado em traumas, em uma cidade vizinha.

Dois indivíduos, que não tiveram sua identidade revelada, chegaram ao centro médico já sem vida, disse a administração do hospital universitário em um comunicado. Segundo reportagem da emissora americana CBS, uma das mortes seria a de uma estudante de 10 anos.

No começo da tarde, por volta do meio dia, a polícia de Uvalde respondeu a um chamado na escola de ensino fundamental Robb Elementary. Eles isolaram a área e pediram que os pais dos alunos aguardassem a liberação e entrega organizada dos estudantes em um local seguro.

Nos EUA, o ano letivo costuma se encerrar em julho, quando começam as férias de verão e a escola Robb Elementary estava em sua última semana de aulas.