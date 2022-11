Tiroteio em boate gay no Colorado, nos EUA, deixa 5 mortos e feridos

Da Redação

ClubeQ: tiroteio em boate gay no Colorado (EUA) deixa mortos e feridos.

Cinco pessoas foram mortas na noite de sábado em uma boate gay em Colorado Springs, Colorado, nos Estados Unidos de acordo com a polícia. Outras 18 pessoas ficaram feridas no tiroteio em massa no Club Q.

As autoridades receberam inúmeras ligações para o 911 a partir das 23h57 e responderam ao local, disse a tenente da polícia de Colorado Springs, Pamela Castro.

“Eles localizaram um indivíduo, que acreditamos ser o suspeito, lá dentro”, disse Castro. “Neste momento, o suspeito está sendo tratado, mas está sob custódia.”

Castro não esclareceu se o suspeito foi incluído na contagem de pessoas feridas no tiroteio.

A polícia se recusou a falar sobre um possível motivo. O capitão dos bombeiros de Colorado Springs, Mike Smaldino, disse que 11 ambulâncias responderam ao local depois que várias ligações para o 911 foram recebidas.

“Estaremos aqui por muitas e muitas horas”, disse Castro, acrescentando que o FBI está no local e auxiliando.

Em comunicado nas redes sociais, o Club Q disse estar “devastado pelo ataque sem sentido à nossa comunidade” e ofereceu condolências às vítimas e suas famílias.

“Agradecemos as rápidas reações dos heroicos clientes que subjugaram o atirador e acabaram com este ataque de ódio”, disse o comunicado. Os detalhes de como o tiroteio terminou ainda não foram divulgados pela polícia, mas Castro disse que “não foi um tiroteio envolvendo um policial”.

Com informações: CNN

