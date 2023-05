Tiroteio deixa mortos em shopping do Texas e nove pessoas são hospitalizadas

Associated Press e Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Há relatos de mortes e de pessoas feridas após um tiroteio em um shopping do Texas. Nove pessoas foram hospitalizadas, segundo autoridades policiais. O número de mortos ainda é incerto. Testemunhas disseram à Associated Press que viram várias vítimas, incluindo algumas que pareciam ser crianças. Elas também viram um policial e um segurança do shopping que pareciam estar inconscientes no chão.

continua após publicidade .

O tiroteio começou por volta das 15h30 (horário local) no Allen Premium Outlets em Allen, no Texas. Um policial que estava na área ouviu os tiros no shopping e conseguiu "neutralizar a ameaça", segundo o Departamento de Polícia de Allen. Reportagens da mídia local dizem que o suspeito pelo atentado foi morto. "O policial envolveu o suspeito e neutralizou a ameaça. Ele então chamou o pessoal de emergência", escreveu o departamento em uma publicação no Facebook. "Não há mais ameaça ativa", acrescenta.

O incidente ocorreu no Allen Premium Outlets, localizado Allen, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes. O Departamento de Polícia de Allen pediu às pessoas que evitassem a área até novo aviso. O shopping fica ao ar livre e possui mais de 120 lojas. O governador do estado Greg Abbott disse, em um comunicado, que o tiroteio foi "uma tragédia indescritível."