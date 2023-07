Tiroteio deixa mortos em Auckland horas antes da abertura da Copa

Um tiroteio em um canteiro de obras em Auckland, maior cidade da Nova Zelândia, foi registrado e deixou pelo menos três mortos. A polícia fechou parte da cidade, que será palco da abertura da nona Copa do Mundo de futebol feminino em algumas horas, nesta quinta-feira (20).

De acordo com informações das autoridades, o atirador efetuou os disparos enquanto se deslocava pelo canteiro de obras, ferindo várias pessoas e matando duas. Ao chegar aos andares superiores do prédio, o homem se escondeu no poço do elevador, mas foi atingido por um tiro da polícia e também morreu.

Várias ruas de Auckland foram isoladas, todos os serviços de balsa para a cidade foram cancelados e os ônibus que passam por algumas áreas da cidade serão desviados, disseram as autoridades.

"Esta é uma situação assustadora para os habitantes de Auckland em seu trajeto matinal de quinta-feira para o trabalho. Por favor, fique em casa, evite viajar para o centro da cidade", disse o prefeito de Auckland, Wayne Brown, em um tweet.

Com informações do g1.

