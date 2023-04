Tiroteio de PMs com suspeitos de planejar assalto termina com 7 mortos

Da Redação

A troca de tiros ocorreu na noite de terça-feira

Um confronto armado, registrado na noite de terça-feira (25), em Novo Gama, Goiás, terminou com sete mortos. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), força de segurança envolvida na troca de tiros, as pessoas mortas eram integrantes de um grupo criminoso.

Ainda conforme a corporação, a quadrilha planejava um assalto a uma praça de pedágio da BR-040, em Cristalina, município que fica a 104,6 quilômetros de distância de Novo Gama.

Os agentes de segurança conseguiram impedir a ação dos criminosos graças a uma investigação, que apontou que eles planejavam um roubo.

Uma operação foi feita por policiais militares de Goiás e do Distrito Federal. O confronto aconteceu em uma chácara, na zona rural de Novo Gama, onde o grupo estava escondido.

Segundo as informações da PM, assim que as equipes de segurança chegaram no endereço, foram recebidas com disparos de armas de fogo. A força de segurança revidou e baleou sete integrantes do grupo, que morreram na hora. O restante do grupo conseguiu fugir.

Nenhum policial ficou ferido.

Na chácara foram apreendidas 11 armas de fogo, incluindo 4 armas longas, muita munição e explosivos, que a polícia acredita que seriam usados para detonar o cofre do pedágio. Além disso, a PM informou que foram apreendidos 4 veículos roubados, luvas, máscaras, entre outros itens que seriam usados no crime.



Segundo os policiais, o grupo tinha integrantes de Goiás, Maranhão, Piauí e do DF.

Com informações do G1.

