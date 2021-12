Da Redação

No último domingo (19), um tiroteio alarmou participantes de uma missa no bairro do Benedito Bentes, em Maceió, em Alagoas. Ninguém ficou ferido.

O situação ocorreu durante uma missa na Paróquia São João Dom Bosco, enquanto a celebração era transmitida pela Pastoral da Comunicação (Pascom) da paróquia.

No vídeo, é possível ouvir disparos quando o padre Edinaldo Farias ainda falava aos fiéis. Várias pessoas foram orientadas a se abrigar na sacristia do templo, enquanto o tiroteio ocorria nos arredores da igreja.

Após os disparos cessarem por um tempo, o padre pediu aos presentes permanecessem calmos e continuou com o rito, até que os tiros voltaram a ser ouvidos.

Assista:

Tiroteio assusta fiéis durante celebração de missa; assista - Vídeo por: tnonline

Com informações do Metrópoles.