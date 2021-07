Da Redação

Tiros: Casal morre durante comemoração de aniversário

Mateo Martínez Armoa, 21 anos, e Anabel Centurion Mancuelo, 22 anos, foram assassinados com mais de 35 tiros na cidade de Pedro Juan Cabellero, no Paraguai, vizinha de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na noite desta segunda-feira (26),

O jovem estaria jurado de morte e teria sido executado por uma pessoa ou grupo autodenominado “justiceiro de lá fronteira”.

Outro casal também ficou e foi levado para o HR de Pedro Juan Caballero.

O grupo estava reunido quando alguns homens chegaram em uma caminhonete e fizeram dezenas de disparos.

Os atiradores deixaram um bilhete onde estava escrito “Favor não roubar. Ass: justiceiro da fronteira”.

A jovem ainda foi socorrida, mas não resistiu. A Polícia Nacional do Paraguai já investiga o caso e o jovem morto estaria envolvido em roubos e furtos de celulares.