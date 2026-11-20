Dois homens foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira, 19, na área externa de um restaurante, no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. As vítimas que, segundo informações da Polícia Militar, seriam tio e sobrinho, estavam sentadas à mesa com duas mulheres quando foram atingidos na cabeça. Os disparos foram feitos à queima-roupa. O atirador fugiu em seguida.

Até a manhã desta sexta-feira, 20, nenhum suspeito tinha sido preso. A polícia investiga as circunstâncias do duplo homicídio.

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Os disparos causaram correria entre os clientes que estavam no restaurante, localizado à Rua Coelho Lisboa. Uma viatura da Polícia Militar que estava próxima ao estabelecimento foi acionada. Os policiais encontraram as duas vítimas caídas. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de ambos no local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), testemunhas relataram que um suspeito se aproximou, efetuou diversos disparos e fugiu. Foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio no 30º Distrito Policial (Tatuapé), que solicitou assessoramento ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que prossegue com as investigações. Imagens de câmeras do local e das imediações estão sendo requisitadas.