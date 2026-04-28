'Times Square' de SP vai fechar para carros entre sábado e domingo

O projeto do Boulevard São João, apelidado de Times Square Paulistana, prevê, além da instalação de quatro painéis de LED, com dimensões que vão de 300 a 1.000 m², outras intervenções em uma das esquinas mais famosas de São Paulo. Entre elas está o fechamento para carros do cruzamento das Avenidas Ipiranga e São João, das 18 horas de sábado às 23 horas do domingo.

Segundo anunciado pela empresa Fábrica de Bares e pela Prefeitura, deverão ser montados no local quatro pequenos palcos para apresentações artísticas regulares. Outras atividades, como feiras e um "grande evento público" mensal, também estão previstas. A Secretaria Municipal das Subprefeituras diz que a proposta está na fase de estudo para implementação.

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O modelo de fechamento de vias não é inédito e já é adotado em outras regiões da capital. A Avenida Paulista e ruas do bairro da Liberdade ficam abertas somente para pedestres e ciclistas aos domingos e feriados, das 9h às 16h.

O termo de cooperação assinado entre a Prefeitura e a Fábrica de Bares, grupo empresarial que administra o Bar Brahma (localizado na esquina das Avenidas Ipiranga e São João, onde serão instalados os painéis), e outros estabelecimentos icônicos do centro, como o Riviera Bar e o Café Girondino, foi publicado no Diário Oficial. O acordo tem duração de três anos.

O Boulevard São João é um projeto de requalificação urbana do trecho da Avenida São João entre o Largo do Paiçandu e a Praça Julio Mesquita. Nesse eixo, serão posicionados quatro painéis de LED, em quatro edificações: Cine Paris República, com painel de dimensão 20 m x 20 m; Edifício Herculano de Almeida, painel de dimensão 30 m x 10 m; Galeria Sampa, com 20 m x 20 m; e Edifício New York, com 40 m x 25 m. O conteúdo de patrocinadores ocupará 30% do tempo de funcionamento dos telões e o restante será destinado a arte e informações públicas.

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A instalação dos painéis deve ser concluída entre agosto e setembro, segundo a Fábrica de Bares. Conforme determinado pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), órgão municipal responsável pela aplicação da Lei Cidade Limpa, os LEDs devem funcionar das 5h às 23h, sendo desligados na madrugada para mitigar impactos na segurança do trânsito e para os moradores da região. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), porém, já disse que vai tentar reverter essa proibição.

O projeto prevê ainda intervenções urbanas, paisagísticas e de zeladoria na avenida, incluindo: o restauro das fachadas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e da Estátua da Mãe Preta, localizadas no Paiçandu, e do Relógio de Nichile, na Praça Antônio Prado; a instalação de mobiliário urbano, como bancos e lixeiras; a recomposição do verde e a realização de oficinas de zeladoria do patrimônio cultural no trecho delimitado. Conforme o acordo firmado com a Prefeitura, a Fábrica de Bares deve investir pelo menos R$ 2 milhões ao ano em melhorias no triênio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.