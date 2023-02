Tiktoker de 20 anos morre afogado no interior de Minas Gerais

Da Redação

O caso foi registrado em Juiz de Fora, em Minas Gerais

Um tiktoker, que tem 20 anos e mais de 1,5 milhão de seguidores, morreu afogado na noite do último sábado (4) em uma represa em Juiz de Fora, Minas Gerais. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Gabriel Netto, mergulhou no local e perdeu a consciência.

Netto estava com alguns amigos no local, e eles o retiraram das águas. No entanto, como o rapaz se afogou, ele morreu no local.

Até o momento, não se sabe por qual motivo o jovem ficou inconsciente ao mergulhar.

A irmã do influencer, Aline Netto, confirmou a morte do irmão nas redes sociais. “Hoje, não perdi apenas um irmão, perdi parte de uma alma. Te amo eternamente”, completou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que a corporação foi acionada para a Avenida Juiz de Fora, ponto mais próximo com acesso a veículos, e, de lá, um dos solicitantes guiou os militares até a represa João Penido. A perícia da Polícia Civil também esteve no local.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que Gabriel Netto estava em uma confraternização com familiares e amigos e que por volta das 18h deram falta dele. Após 40 minutos de buscas, encontraram o corpo dele.

Com informações do G1.

