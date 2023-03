TikTok vai limitar tempo de uso por adolescentes; saiba mais

Da Redação

O TikTok anunciou nesta quarta-feira (01) uma atualização que trará novos recursos para dar mais controle aos pais e responsáveis por crianças e adolescentes. As informações são do site Olhar Digital.

As principais novidades são:

Um aprimoramento na ferramenta de tempo de tela;

Novas configurações padrão para contas de adolescentes;

Mais ferramentas do Emparelhamento Familiar, que darão mais controle aos país.

De acordo com a empresa, os recursos visam melhorar o diálogo sobre segurança e bem-estar na rede social.

Gerenciamento do tempo de uso

Os usuários menores de 18 anos terão um tempo limite diário de 60 minutos. Caso esse tempo seja atingido, as crianças e adolescentes deverão pedir a um responsável que insira uma senha para continuar usando a rede social.

O TikTok explica que consultou uma pesquisa acadêmica e especialistas do Laboratório de Bem-Estar Digital do Hospital Infantil de Boston para determinar esse tempo de limite diário.

O aplicativo também enviará uma notificação semanal na caixa de entrada com uma recapitulação do tempo de tela do usuário.

Novos recursos do Emparelhamento Familiar

A rede social adicionou três novos recursos ao Emparelhamento Familiar que permitem os pais vincularem suas contas à de seus filhos para definir algumas configurações de controle parental.

Limite de tempo de tela personalizado: os responsáveis podem definir o tempo de tela das crianças;Painel de tempo de tela: apresenta um detalhamento de tempo gasto durante o dia; Silenciar notificações: permite que aos pais definirem uma programação para silenciar as notificações dos celulares de menores de idade.

