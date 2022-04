Thales Bretas critica veto de Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo: “Inimigo”

Da Redação

Viúvo do ator Paulo Gustavo, Thales Bretas usou o seu Instagram, nesta quarta-feira (6), para criticar a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de vetar a lei que leva o nome do humorista. A proposta liberaria R$ 3,862 bilhões para amenizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19 no setor cultural brasileiro.

“Que tristeza ver nosso país tão desarticulado politicamente. Sem saber defender os interesses da cultura e o bem-estar do povo”, escreveu o dermatologista. Ele ainda compartilhou uma imagem que chama Bolsonaro de “inimigo da cultura”.

O texto proposto pela bancada do PT no Senado e relatado pelo deputado José Guimarães (PT-CE) trata de apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais voltadas ao setor cultural.

O PL alterava a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para atribuir outras fontes de recursos ao Fundo Nacional da Cultura (FNC).

Segundo comunicado do governo federal, o PL criaria uma despesa corrente primária sujeita ao limite constitucional previsto no artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para o qual não teria sido apresentada compensação na forma de redução de despesa, dificultando o cumprimento do limite.

“Ao criar a obrigatoriedade do repasse pelo governo federal de recursos provenientes de fundos como o Fundo Nacional de Cultura aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, a proposição legislativa enfraqueceria as regras de controle, eficiência, gestão e transparência elaboradas para auditar os recursos federais e a sua execução”, declarou em comunicado o Ministério da Economia.

Mãe de Paulo Gustavo sobre veto de Bolsonaro à lei: “Que mico”

Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, publicou uma foto do ator ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) como uma forma de protestar contra o veto do chefe do Executivo à Lei que leva o nome do humorista, morto em maio do ano passado vítima da Covid-19.

“QUE MICO HEIN????”, escreveu Dea Lúcia na legenda da imagem. A publicação mostra Bolsonaro com a frase “Você será vetado”.

