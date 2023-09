Teto de quadra de escola desaba e mata criança durante temporal

Estrutura desabou com a força do vento.

Uma tragédia aconteceu nesta terça-feira (12) na cidade de Corumbá, interior do Mato Grosso do Sul. Uma criança morreu após o teto da quadra da Escola Municipal Cássio Leite de Barros desabar sobre alunos durante um temporal.

Segundo o g1, a vítima que faleceu é um garoto de sete anos. Outros quatro alunos foram hospitalizados.

As crianças estavam em aula de Educação Física. Testemunhas que estavam no local informaram que a estrutura desabou com a força do vento.

Corpo de Bombeiros confirmou que foram acionados às 14h20min pela Polícia Militar para a escola, onde constataram três crianças lesionadas, mas conscientes e orientadas. Duas delas tinham ferimentos leves e outra, o estado era mais grave. Todas foram repassadas às viaturas do Samu.



Dados de uma estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que, às 15h, desta terça-feira, uma rajada de vento de 90 km/h foi registrada em Corumbá.

Com informações do g1.

