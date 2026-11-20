A cobertura de um posto de combustíveis desabou na manhã desta sexta-feira (20) em Balneário Camboriú, no Litoral de Santa Catarina, em decorrência das fortes chuvas que atingem a região. Apesar do impacto da queda da estrutura, não houve registro de vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as bombas de combustível não foram atingidas, o que descartou qualquer risco de vazamento ou explosão no local.

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Por medida de precaução, os socorristas reforçaram o isolamento do perímetro e evacuaram imediatamente a loja de conveniência anexa ao estabelecimento. A ocorrência mobilizou duas viaturas dos bombeiros, além de equipes de trânsito da prefeitura e agentes da Defesa Civil municipal, que assumiram a responsabilidade e o monitoramento da área após os primeiros atendimentos.

O incidente ocorre em meio a um cenário de instabilidade climática severa no estado. Santa Catarina permanece sob alerta de perigo para tempestades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com validade até as 23h59 desta sexta-feira. Diante da previsão, as autoridades orientam que os moradores redobrem a atenção e busquem abrigo em locais seguros.