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Teto cede e biblioteca da USP fica alagada

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 21:50:00 Editado em 12.05.2026, 22:00:20
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A biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (Feusp) amanheceu alagada na segunda-feira após o desabamento de parte do teto do prédio. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), o vazamento causado pelo desabamento comprometeu parte do acervo da unidade.

Ainda conforme o sindicato, a água atingiu diferentes andares da biblioteca e danificou livros e materiais considerados parte importante do patrimônio de pesquisa e memória da universidade. O Estadão procurou a USP, mas não obteve retorno sobre o problema.

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O Sintusp informa que servidores e trabalhadores da Faculdade de Educação se mobilizaram para tentar salvar parte do acervo atingido. Eles colocaram papel toalha entre as páginas dos livros para retirar a umidade e evitar a proliferação de fungos.

PRECARIZAÇÃO DA ESTRUTURA

Em nota divulgada nas redes sociais, o sindicato atribuiu o episódio à precarização da estrutura da universidade e à falta de contratação de funcionários para manutenção e acompanhamento de obras e reformas.

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"É uma expressão dramática da precarização da universidade, que não contrata trabalhadoras para o setor de manutenção e para a realização e acompanhamento de projetos de reforma e construção", afirmou o sindicato.

A entidade também criticou a situação orçamentária da USP. "Enquanto a Universidade tem bilhões, a Biblioteca da Feusp, símbolo da formação de professores, está devastada", declarou.

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