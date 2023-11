Testes de admissão para Universidade de Oxford poderão ser feitos em faculdade no Brasil

Estudantes brasileiros que desejam estudar na Universidade de Oxford, no Reino Unido, agora podem fazer parte do processo seletivo no Brasil. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), cujo câmpus principal fica em Belo Horizonte, foi credenciado pela instituição, uma das mais renomadas do mundo, para realizar testes de admissão. Assim, o Cefet-MG se torna o primeiro polo aplicador desse tipo de teste no Brasil. A universidade inglesa exige testes de admissão para a maior parte dos seus cursos, que são feitos em locais credenciados. Neles, os candidatos fazem uma prova que tem uma parte remota, e outra por escrito, no papel. "Usamos esses testes para nos ajudar a escolher entre todos os excelentes candidatos que se candidatam para estudar em Oxford", explicou a universidade inglesa, em nota ao

. "Todos os anos, candidatos de todo o mundo fazem suas provas em sua própria escola ou faculdade, ou em um centro aberto, como o Centro Federal de Educação Tecnológica, em Minas Gerais", acrescentou. A novidade é mais uma que a universidade inglesa traz para o País. A instituição anunciou em 2021 a criação de uma unidade latino-americana (Oxford Latam), que a partir do próximo ano terá cursos de extensão no Rio de Janeiro. Futuramente, a previsão é de que o Brasil tenha até mesmo cursos de graduação oferecidos pela Oxford. Sobre o novo polo aplicador de testes, o Cefet-MG foi escolhido por causa da sua estrutura física e do laboratório de computadores, explica o centro tecnológico. A unidade federal oferece ensino médio, cursos técnicos e graduações. A universidade também considera que o Cefet-MG tem um quadro de profissionais capacitado para a organização e aplicação dos testes, além de oferecer condições adequadas de atendimento a pessoas com deficiência. Agora, qualquer cidadão brasileiro ou mesmo de outro país poderá fazer o teste de admissão em Belo Horizonte. É preciso, contudo, estar atento aos prazos e demais exigências. As inscrições para ingresso em Oxford começam em maio e se encerram sempre em 15 de outubro. Com isso, a demonstração de interesse acontece cerca de um ano antes do início efetivo das aulas. A inscrição é feita no próprio site da Universidade de Oxford. A partir daí, um código será gerado e deverá ser usado para solicitar a aplicação do teste junto ao Cefet-MG. Será preciso pagar a taxa de inscrição, e depois a instituição brasileira entrará em contato para definir a data de aplicação da prova. Ao fazer a inscrição, o candidato também precisará providenciar histórico escolar, certificado de conclusão do Ensino Médio (com tradução juramentada), resultado de exames de proficiência em língua inglesa (como o Ielts), recomendações escritas por seus professores (em inglês) e carta pessoal de motivação (

