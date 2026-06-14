Testemunha relata que criança de 6 anos saltou antes de jovem morrer em rope jump

Uma testemunha do acidente fatal de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo, revelou que até mesmo uma criança de seis anos realizou a atividade momentos antes da queda que causou a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. O depoimento inédito, concedido à EPTV, aponta uma sequência de falhas de segurança e relata o pânico dos organizadores do evento, incluindo a fuga de um dos instrutores logo após a constatação do erro que vitimou a jovem.

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De acordo com o relato de Higor Diniz, que presenciou o ocorrido, o evento oferecia três modalidades de salto: acompanhado por um instrutor, individual com corrida e o arremesso, sendo este último o formato escolhido por Maria Eduarda e considerado o mais perigoso. A testemunha afirmou que os operadores testaram a tração das cordas em todas as rodadas anteriores, inclusive na do menino de seis anos, mas deixaram de realizar a checagem obrigatória justamente antes do arremesso da jovem.

No momento da tragédia, a plataforma de salto estava superlotada e o impacto foi assistido por diversas pessoas, incluindo o público infantil que acompanhava a atração. Logo após perceberem a falha no procedimento, os responsáveis pelo equipamento entraram em desespero. Diniz relatou que um dos operadores recolheu rapidamente seus pertences e abandonou o local imediatamente, o que, segundo a testemunha, teria sido uma reação de pânico e medo de sofrer agressões físicas por parte das pessoas que testemunharam a cena forte. As informações são da EPTV, afilada da Globo em Campinas.

PRISÕES

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A Polícia Civil de São Paulo manteve a prisão em flagrante de três homens envolvidos no lançamento de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. O desdobramento das investigações aponta que o grupo responsável não possuía empresa constituída e o evento ocorria sem autorização do poder público.

