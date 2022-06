‘Teste do Saci’ indica se uma pessoa corre mais risco de morte

Da Redação

A análise foi divulgada pelo British Journal of Sports Medicine (BJSM), na última terça-feira (21)

Um estudo indica que se uma pessoa não conseguir se manter em pé em uma perna só, ela corre um risco maior de morte. A análise foi divulgada pelo British Journal of Sports Medicine (BJSM), na última terça-feira (21).

O diretor de pesquisa e educação da Clinimex (Clínica de Medicina do Exercício), o médico Claudio Gil Soares de Araújo, alegou que não conseguir ficar nessa posição indica um risco maior do que ser cardíaco ou hipertenso, por exemplo.

"É um risco muito maior do que ter diagnóstico de doença coronariana, ser obeso, hipertenso ou ser dislipidêmico. Por isso é prioridade que o médico avalie também a capacidade de ficar em uma perna só", diz o especialista.

Os responsáveis pelo estudo queriam saber se havia uma relação entre aptidão física e problemas de saúde com morte. Então, fizeram uma pesquisa com 1.702 pessoas na faixa etária de 51 a 75 anos, no período entre 2009 e 2020.

Os cientistas recomendaram o teste de ficar em uma perna só aos participantes, já que a partir dos 50 anos, o equilíbrio, que faz parte da aptidão física, começa a ser afetado.

Ainda de acordo com os pesquisadores, aos 70 anos mais da metade das pessoas não consegue se manter por muito tempo na posição.

Assim, alguns sinais foram associados àqueles com essa incapacidade. Há o risco de uma queda, certamente, mas também a perda do equilíbrio pode ser associada a outras situações, chances maiores de derrame e demência.

Por outro lado, para amenizar a situação, os pesquisadores recomendam a prática de exercícios. Inclusive o de manter-se na posição do teste, em uma perna só, durante pelo menos 10 segundos, diariamente.