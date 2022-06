Teste de equilíbrio indica se uma pessoa corre maior risco de morte, diz estudo

Gonçalo Junior (via Agência Estado)

Conseguir se equilibrar em uma perna só pode ser um indicador de vida mais longa. Pessoas acima de 50 anos que não conseguem se manter assim, por pelo menos 10 segundos, podem ter um risco de morte em até 10 anos quatro vezes maior do que aqueles que mantêm o equilíbrio. Você está nessa faixa etária e ficou curioso? Pode fazer o teste.

A conclusão é de um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine (BJSM), um dos periódicos mais importantes do mundo, nesta terça-feira, 21, e que contou com a participação importante de pesquisadores brasileiros. A pesquisa analisou 1.702 pessoas entre 51 e 75 anos entre 2009 e 2020. O objetivo foi buscar relações entre testes de aptidão física e problemas de saúde e morte.

O teste é bem simples e pode ser feito em casa. Basta se manter numa perna, com o pé levemente erguido por trás da outra, por dez segundos, sem apoio. Os braços devem ficar junto ao corpo. O estudo aponta que não conseguir se manter em equilíbrio nessa posição indica um risco de morte maior do que ser cardíaco ou hipertenso, por exemplo, explica o autor principal do estudo, o médico Claudio Gil Soares de Araújo, diretor de pesquisa e educação da Clinimex (Clínica de Medicina do Exercício). Isso vale para qualquer idade e gênero.

"É um risco muito maior do que ter diagnóstico de doença coronariana, ser obeso, hipertenso ou ser dislipidêmico. Por isso é prioridade que o médico avalie também a capacidade de ficar em uma perna só", diz o especialista.

Os resultados são tão claros que os pesquisadores recomendam a inclusão do testes do equilíbrio nos exames rotineiros de idosos. O teste de equilíbrio foi incorporado ao protocolo de avaliação na Clinimex em 2008. A partir daí foram avaliadas mais de 4 mil pessoas de seis a 102 anos de idade.

Até os 50 anos, a maioria das pessoas consegue se equilibrar com facilidade. A partir dessa idade, o equilíbrio, que é um dos componentes da aptidão física, começa a se perder. A partir dos 70 anos, mais de metade das pessoas não consegue se equilibrar direito. Além do risco de queda, a perda de equilíbrio já foi associada por outras pesquisas a risco aumentado de derrame e demência.

Pesquisadores sugerem que pessoas com problemas de equilíbrio estão mais sujeitas a quedas. As fraturas por quedas respondem por cerca de 70% das mortes acidentais em pessoas com mais de 75 anos. A limitação, no entanto, pode ser revertida. Claudio recomenda que exercícios diários, como o próprio ato de se equilibrar numa perna em séries de dez segundos ou escovar os dentes com uma perna levantada, podem ajudar a manter o equilíbrio.

Os resultados são observacionais, ou seja, o estudo não estabelece a razão para a perda de equilíbrio aumentar o risco de morte. Fatores que podem influir no equilíbrio, como quedas recentes, regularidade da atividade física, tabagismo e uso de medicamentos não foram avaliados na pesquisa.