Teste de autoescola termina com 4 pessoas atropeladas em SP

Um exame prático de direção terminou com o atropelamento de quatro pessoas, em Atibaia, São Paulo. O caso ocorreu nesta terça-feira (30).

O Metrópoles entrou em contato com o Detran de São Paulo que informou que um aluno aguardava para fazer a prova sozinho no carro, sem a companhia de um instrutor, o que é irregular. Ao ligar o automóvel, o aprendiz subiu na calçada e atropelou quatro pessoas.

Logo após o atropelamento, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para socorrer as vítimas e levá-las para um hospital. Duas das vítimas foram liberadas ainda nesta terça-feira.

Já outra vítima do atropelamento precisou ficar internada. Ela foi submetida a um exame de tomografia, que apontou uma lesão no ombro.

O Detran alegou, por meio de uma nota, que irá apurar o caso. “O departamento de trânsito local deu toda assistência a pessoa hospitalizada e abrirá um processo administrativo para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis”.

“Nervosismo”

A autoescola lamentou, em suas redes sociais, o atropelamento que ocorreu durante o exame prático da categoria B, feita para habilitação de carros de passeio.

“Devido ao nervosismo o aluno perdeu o controle do veículo que estava e veio a atropelar quatro pessoas que estavam próximas ao local”, disse a autoescola em comunicado.

De acordo com o estabelecimento, o aluno está “extremamente chateado com toda a situação”. A empresa também afirmou que está à disposição para prestar apoio às vítimas do acidente.

