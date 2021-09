Teste a si mesmo: isso é um investimento real ou um golpe?

Da Redação

Quanto mais popular se torna investir, mais golpistas surgem no mercado. Especialistas da plataforma de negociação Binomo nos explicarão como identificar os golpistas.

O princípio geral de um golpe de investimento

O conceito básico por trás de qualquer tipo de fraude é simples. Existem três estágios consecutivos:

Criar confiança

Ativar emoções

Entregar o que você deseja

Os golpistas na área de investimentos costumam operar com base na ganância. Eles oferecem a você um produto exclusivo com alta lucratividade e risco zero, informam sobre a estabilidade dos pagamentos e verificam esses resultados usando uma conta com um saldo baixo. Então, a mente do investidor se enche de ganhos potenciais e a sede de lucro desliga seu instinto de autopreservação. Assim, o dinheiro flui suavemente do bolso da vítima para o do golpista.

Isso geralmente acontece de uma das maneiras que descrevemos.

Exemplos de fraude

Esquema Ponzi

A essência desse esquema é pagar os investidores existentes atraindo novos investidores. Não há nenhuma atividade econômica acontecendo de fato. Os lucros continuarão aumentando enquanto houver um influxo de novos depositantes. Quando há muitos investidores existentes, mas o fluxo de novas vítimas termina, o dinheiro para de entrar e o esquema entra em colapso. O organizador pega o dinheiro que sobrou e foge, realizado.

Alertas de risco para identificar um esquema Ponzi:

Alta lucratividade com baixo risco. Qualquer investimento envolve risco. Investimentos com altos retornos implicam em alto risco. Os investimentos com alto retorno garantido são, a priori, uma fraude.

Pagamentos excessivamente estáveis. Os investimentos são instáveis por natureza. Eles podem crescer durante um período de tempo e cair durante outro. Resultados positivos constantes que não dependem das condições de mercado são um bom motivo para ter cuidado.

Investimentos não registrados. O registro junto às autoridades regulatórias em diferentes países fornece informações sobre a gestão, produtos e finanças da empresa. Os esquemas Ponzi geralmente envolvem produtos de investimento que não estão registrados em nenhum lugar e não são regulamentados por ninguém.

Vendedores não certificados. As leis de valores mobiliários exigem uma licença e certificados para vender produtos de investimento e gerenciar os ativos de outras pessoas. A obtenção desses documentos é um processo complexo, longo e caro, motivo pelo qual os organizadores de esquemas Ponzi geralmente o desconsideram.

Estratégias secretas. Os produtos de investimento que operam com base no princípio da caixa-preta (quando há resultados, mas não está claro como alcançá-los) são provavelmente parte de um esquema de pirâmide. É melhor evitar investimentos que não possam ser compreendidos em detalhes.

Dificuldades com retiradas. Os organizadores de esquemas Ponzi estão interessados em que os investidores deixem seus fundos em suas contas, em vez de tentar retirá-los. Se o promotor oferecer um lucro ainda maior ao tentar devolver o investimento apenas para que você não retire os fundos — trata-se de fraude.

Fraude em investimentos pré-IPO

Para descrever esse método em poucas palavras, o golpista coloca à venda ações de uma empresa conhecida, embora elas não estejam disponíveis naquele momento. Nesse caso, o golpista está explorando o hype que cerca as grandes transações de IPO e opera de acordo com o seguinte esquema:

Ele espera que uma grande empresa privada anuncie seus planos de realizar uma oferta pública inicial e entrar na bolsa de valores.

O golpista então liga para investidores e finge ser corretor, dizendo que comprou parte das ações antes da colocação.

Ele se oferece para vender seu pacote com um desconto em relação ao preço do IPO.

Como os investidores gostam de IPOs populares e o desconto oferece uma vantagem, eles concordam. O que acontece a seguir é óbvio — o investimento vira pó e o investidor torna-se uma vítima.

A única maneira de não cair na armadilha é investigar o agente de forma cuidadosa. Em particular, solicite licenças, estude os registros estaduais, examine transações anteriores e pesquise sua reputação.

Investimentos em bancos reconhecidos

A essência desse método é que o golpista oferece um investimento em um programa ou instrumento financeiro de um banco de renome, ou outro título similar de alto rendimento. Os termos são tão complexos que confundem a vítima.

O golpista afirma que o produto de investimento é garantido por uma organização reconhecida, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional ou o FED dos Estados Unidos. Além disso, ele insiste que você mantenha segredo e diz que a oferta está disponível apenas para clientes ricos ou através de recomendação pessoal. Em alguns casos, ele pedirá que você assine um contrato de sigilo.

Na realidade, é bastante simples. Não existem programas secretos nos principais bancos — nem para clientes ricos, nem para qualquer outra pessoa. Portanto, qualquer proposta que se refira a estruturas internacionais que garantam investimentos é uma farsa.

Como evitar uma fraude

Um entendimento básico de como os golpistas agem irá protegê-lo contra perdas na maioria dos casos. Para resumir essa ideia, temos quatro dicas universais.

A verdadeira experiência para trade se desenvolve apenas com a combinação de teoria e prática. Cada informação que um binomista obtém é imediatamente testada em uma conta demo, o que o ajuda a acompanhar as condições do mercado e a aprimorar suas habilidades constantemente.

Faça perguntas. O golpista espera que você não demonstre nenhuma curiosidade profunda antes de investir. Certifique-se de desapontá-los nesse quesito. Solicite informações detalhadas, conduza sua própria investigação independente e compare os fatos. Não acredite em nenhuma promessa não confirmada. Na verdade, muitos novos traders da Binomo perguntam à nossa equipe de suporte: “A Binomo é segura?” ou “Como faço para usar a Binomo?” para entender como funcionam nossa segurança e plataforma.

Estude o negócio. O dinheiro não surge do nada. Uma oferta real de investimento é sempre amparada por uma empresa que produz um produto e um consumidor que paga pelo seu trabalho. Portanto, quanto melhor você compreender as operações internas da empresa em que está investindo, menos provável será que seja enganado.

Estude o vendedor. Reserve um tempo para verificar a pessoa que está oferecendo o produto de investimento. Descubra se ele ou ela possui as licenças apropriadas e reúna informações sobre sua reputação. Verifique esses dados com as autoridades regulatórias.

No que diz respeito ao aplicativo de negociação Binomo, somos membros da International Finance Commission (categoria A), o que garante aos clientes da empresa qualidade de serviço, transparência nas relações e proteção de uma organização de resolução de disputas imparcial e independente. Além disso, a Binomo foi submetida com sucesso a uma auditoria da Verify My Trade (VMT) e recebeu um certificado de qualidade das negociações.

Lembre-se de que o golpista é dissimulado. Portanto, mesmo que à primeira vista tudo pareça verdade, não tenha preguiça de se aprofundar no assunto.

Também é uma boa ideia ficar atento aos seguintes sinais que indicam fraude:

Lucro garantido

Retornos elevados com riscos baixos

Pressão para investir "agora"

A ideia de que "todo mundo está adquirindo este produto"

A ideia de que "você tem sorte de conseguir esse negócio"

Uma falta de documentos legais claros

Ausência de licenças

Estratégias complexas e/ou secretas

Exigência de um pré-pagamento

Os golpistas exploram a ganância dos investidores e a crença subconsciente em uma fantasia. Portanto, olhe para o mundo de forma objetiva e não se torne vítima de golpistas. Lembre-se de que óculos com lentes cor-de-rosa costumam quebrar.

Se você quiser saber mais sobre a negociação justa, inscreva-se no site da Binomo agora para desenvolver e aproveitar as inúmeras oportunidades que eles oferecem.

Aviso legal: as operações financeiras podem envolver um risco elevado. Avalie todos os riscos e procure orientação de um consultor financeiro independente antes de negociar.