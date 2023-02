'Terrorismo do sushi': trend de lamber comida causa pânico no Japão

Da Redação

As trends nas redes sociais podem ir desde dancinhas a desafios dos mais diversos tipos. No entanto, no Japão, uma brincadeira chamada “terrorismo do sushi” foi longe demais. A “moda” consiste em internautas se filmarem cumprindo desafios anti-higiênicos em restaurantes, como lamber copos que outros clientes ainda vão usar ou passar a mão em sushis na esteira de comidas.

Vídeos como esses estão sendo compartilhados no TikTok e no Twitter. Há, inclusive, casos com mais de 22 milhões de visualizações.

Veja:

Com as filmagens viralizando, as próprias franquias descobriram o que estava acontecendo. A rede sushiro teve uma queda de 5% nas ações da empresa matriz após um vídeo dessa trend ser gravado em uma unidade em Gifu, no Japão.

Ao jornal Mainichi, a empresa afirmou que pretende levar o caso à Justiça e que aumentou as medidas de higiene dos restaurantes para que caso como estes não aconteçam mais.

As franquias Hama Sushi e Kura Sushi também alegaram que pretendem tomar medidas legais e que reforçarão a segurança de todas as unidades.

As informações são do Metrópoles.

