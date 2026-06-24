Terremotos de magnitude grave atingem a Venezuela causando mortes e destruição

Dois fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a região oeste de Caracas, na Venezuela, na tarde desta quarta-feira (24), derrubando prédios na capital venezuelana. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima "um alto número de vítimas e danos extensos", com projeção inicial de mortes entre 10 mil e 100 mil.

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O primeiro tremor ocorreu a cerca de 160 km a oeste de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 menos de um minuto depois. As autoridades não divulgaram imediatamente estimativas oficiais de mortos ou feridos.

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"Alguns prédios desabaram (em Caracas), casas vieram abaixo", afirmou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, à televisão estatal. Imagens de vídeo mostraram equipes de emergência subindo nos escombros de um prédio que desabou na capital. Caminhões de bombeiros foram vistos nas ruas, e fachadas de edifícios sofreram danos significativos.



Muitos venezuelanos estavam em casa no momento dos tremores, celebrando o feriado nacional que marca a vitória militar de 1821, que garantiu a independência do país em relação à Espanha.

"Assim que começou, ouvimos pessoas gritando", disse Astrid Ramirez, publicitária de 41 anos que vive na zona oeste de Caracas. "Todos corriam pelas escadas."

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"Houve um estrondo muito alto. Coisas caíram dentro de casa, jarras dentro da geladeira. Nunca vivenciei nada parecido", relatou Coro Martinez, 56 anos, moradora da zona leste.

Maria Romero, aposentada de 80 anos da zona sul, contou que a polícia a ajudou a sair. "Este terremoto foi horrível, ainda pior do que o de 1967", disse, referindo-se ao tremor de magnitude 6,3 que matou centenas na capital naquele ano.

A Venezuela está situada em uma região tectonicamente ativa, onde a Placa do Caribe colide com a Placa Sul-Americana. O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA emitiu alerta para Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas e Britânicas, Aruba, Curaçao e Bonaire, mas cancelou a medida cerca de uma hora depois.

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Com informações da CNN Brasil