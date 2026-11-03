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TREMORES

Terremoto de magnitude 5,6 atinge a Colômbia e causa estragos em imóveis

Epicentro foi registrado na cidade de Chaparral; abalo provocou danos em residências, queda de estrutura de igreja e réplicas secundárias

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Terremoto de magnitude 5,6 atinge a Colômbia e causa estragos em imóveis
Autor O tremor principal gerou reflexos a mais de 150 quilômetros de distância - Foto: Servicio Geológico Colombiano/Reprodução.

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu áreas do centro e do oeste da Colômbia na madrugada desta terça-feira (3), deixando ao menos uma pessoa ferida e causando danos estruturais em edificações. Segundo dados do Serviço Geológico da Colômbia, o abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de aproximadamente 19 quilômetros, com epicentro localizado no município de Chaparral, no departamento de Tolima.

A Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD) informou que a vítima se feriu após a queda de uma parede residencial em Chaparral. Nas proximidades, parte da estrutura de uma igreja também desabou em decorrência das vibrações, mas sem deixar feridos no local. Vídeos compartilhados em redes sociais registraram o pânico de moradores que deixaram suas casas durante a madrugada e correram para as ruas em busca de abrigo seguro.

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O tremor principal gerou reflexos a mais de 150 quilômetros de distância, alcançando a capital Bogotá, onde ocupantes de edifícios residenciais evacuaram os imóveis como medida de precaução. De acordo com os órgãos de monitoramento geológico, o evento foi seguido por diversas réplicas secundárias, que atingiram magnitudes de até 3,5. O novo abalo ocorre meses após a Colômbia enfrentar, em agosto, um devastador terremoto de magnitude 7,4, que provocou a morte de 335 pessoas e feriu mais de 4,5 mil.

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