Terremoto de 4,3 graus é registrado no estado do Pará

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) confirmou pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), a incidência de um terremoto de 4,3 graus na Escala Richter no estado do Pará, nesta sexta-feira (14) a tarde.

O fenômeno foi registrado no município de Breves, que fica a 220 km da capital Belém e assustou os moradores da região.

A Rede Sismográfica Brasileira tem cientistas de várias universidades do Brasil, inclusive da Universidade São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidade de Brasília (UnB).