Terremoto atinge o Marrocos e deixa ao menos 820 mortos; vídeos

Um forte terremoto de magnitude 6,8 atingiu o centro de Marrocos na noite desta sexta-feira (8), com epicentro próximo à cidade turística de Marrakech, e deixou ao menos 820 mortos e 672 feridos. Os dados são de um balanço preliminar divulgado pelo Ministério do Interior. Essa seria a maior catástrofe ambiental registrada no país em 120 anos.

continua após publicidade

O terremoto aconteceu a 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech, a uma profundidade de 18,5 km, às 23h11 no horário local (19h11 do horário de Brasília), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). As províncias e municípios de Al Hauz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant registraram centenas de vítimas, afirmou o ministério em comunicado.

- LEIA MAIS: Ciclone: idosa sobrevive ao ficar 8 horas só com a cabeça fora da água

continua após publicidade

O sistema Pager do USGS, que fornece avaliações preliminares sobre o impacto de terremotos, emitiu um alerta laranja para perdas econômicas, estimando que danos significativos são prováveis, bem como um alerta amarelo para possíveis vítimas mortais relacionadas ao terremoto. "A população nesta região vive em estruturas altamente vulneráveis a abalos sísmicos", afirmou o USGS.

Já o Centro Nacional para a Pesquisa Científica e Técnica, sediado em Rabat, disse que o terremoto teve magnitude 7 e ocorreu na província de Al Hauz, próxima a Marrakech. Em uma cidade na província de Al Hauz, uma família ficou presa sob os escombros após o desabamento de sua casa, conforme os relatos. De acordo com fontes médicas citadas pelo site de notícias Médias24, houve uma "afluência maciça" de feridos nos hospitais de Marrakech.

O tremor também foi sentido em cidades costeiras como a capital Rabat, Casablanca e Essaouira. Províncias do oeste da Argélia, o país vizinho, também relataram atividades sísmicas, mas o departamento de defesa civil argelino descartou danos ou vítimas até o momento.

continua após publicidade

Vídeos compartilhados nas redes sociais (veja abaixo) mostram destroços caindo em becos estreitos, objetos sendo derrubados de prateleiras e o desespero das pessoas em estabelecimentos durante os tremores. Edifícios caíram em razão dos tremores e a população precisou sair de casa.

🚨MUNDO: Imagens mostram momento em que prédio desaba no Marrocos após país ser atingido por forte terremoto.



pic.twitter.com/rYto8AEIeo — CHOQUEI (@choquei) September 9, 2023

🇲🇦Um forte terremoto de magnitude 6,8 atingiu o Marrocos. pic.twitter.com/bTMnW2yXF7 continua após publicidade September 9, 2023

Massivo terremoto 7.0 no Marrocos 🇲🇦 sentido em Portugal 🇵🇹 Espanha 🇪🇸 e Argélia 🇩🇿 Blackout geral e muitos danos. pic.twitter.com/yCImmGfbBn — Maria P (@damadanoite14) September 9, 2023

Relatos de moradores

Montasir Itri, morador da aldeia montanhosa de Asni, perto do epicentro, disse que a maioria das casas foram danificadas. "Nossos vizinhos estão sob os escombros e as pessoas estão trabalhando duro para resgatá-los usando os meios disponíveis na aldeia", afirmou.

continua após publicidade

Mais a oeste do epicentro, perto de Taroudant, o professor Hamid Afkar declarou que fugiu de casa e que ocorreram tremores secundários após o terremoto inicial. "A terra tremeu durante cerca de 20 segundos. As portas abriram e fecharam sozinhas enquanto eu descia correndo as escadas do segundo andar", disse Hamid.

"Por volta das 23h, sentimos uma sacudida muito forte, percebi que era um terremoto. Via os prédios se movendo. Não temos reflexos para esse tipo de situação. Depois, saí e havia muita gente do lado de fora. As pessoas estavam em choque e pânico. As crianças choravam, os pais estavam desamparados", relatou Abdelhak el Amrani, um morador de Marrakech, à AFP.

Fayssal Badour, 58 anos, voltava para casa quando o terremoto aconteceu. "Eu parei e percebi a catástrofe. Era muito sério (...) Os gritos e os choros eram insuportáveis", relatou.

"Não há muitos danos, mais pânico", disse um morador de Essaouira, a cerca de 200 km de Marrakech, em entrevista à AFP por telefone. "As pessoas estão nas praças, nos cafés, preferem dormir ao ar livre", acrescentou.

Fonte: UOL.

Siga o TNOnline no Google News