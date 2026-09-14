Terapeuta morre após ser agredida dentro de carro e abandonada em rodovia de SC

A terapeuta integrativa Marli Aparecida de Freitas Stella, de 48 anos, morreu após ser violentamente agredida dentro de um carro, no último domingo (13), na cidade de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. O suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 53 anos, que foi preso em flagrante no seu local de trabalho. O caso é tratado pelas autoridades como feminicídio.

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A descoberta do crime ocorreu por volta das 22h, quando a Polícia Militar recebeu denúncias sobre um veículo modelo Fiat Siena estacionado de forma suspeita às margens da rodovia BR-282, nas proximidades do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Marli com ferimentos graves, concentrados principalmente na região do rosto. O socorro foi prestado rapidamente por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas a vítima não resistiu à gravidade das lesões e morreu pouco tempo após dar entrada no Hospital São José.

A rápida identificação do autor foi possível graças a câmeras de segurança instaladas nas proximidades, que registraram o momento em que o companheiro se aproximou do veículo e cometeu a agressão. Com base nessas imagens, a polícia iniciou as buscas e efetuou a prisão do homem. Durante as buscas no interior do automóvel, a perícia localizou e apreendeu uma pedra contendo manchas de sangue. A confirmação de que o objeto foi utilizado para golpear a vítima, contudo, ainda depende do laudo oficial do exame cadavérico.

Agora, o inquérito segue sob a responsabilidade da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) em conjunto com a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Maravilha. A Polícia Civil informou que a conclusão do caso para o entendimento total da dinâmica e motivação do crime está condicionada aos resultados das perícias de local e à análise laboratorial dos vestígios recolhidos.

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