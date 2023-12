Tente a sorte: Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões neste sábado

O concurso 2663 da Mega-Sena sorteará na noite deste sábado (2), às 20 horas, um prêmio estimado em R$ 3 milhões para quem acertar os seis números. No último sorteio, realizado na quinta-feira (30/11), uma aposta realizada em Juazeiro do Norte, no Ceará, ganhou sozinha o prêmio de R$ 35.852.142,15.

continua após publicidade

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e também no canal da Caixa no YouTube.

- LEIA MAIS: Aposta do Ceará ganha sozinha mais de R$ 35 milhões na Mega-Sena

continua após publicidade

As apostas podem ser feitas até as 19 horas deste sábado, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou ainda pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa apenas R$ 5,00.

Siga o TNOnline no Google News