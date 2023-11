Tentativa de assalto termina em tiroteio na região da Faria Lima, em SP; suspeito é preso

Três suspeitos de roubo trocaram tiros com um agente da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na manhã desta quarta-feira, 22, na Vila Olímpia, em São Paulo. Um deles foi preso, outro foi socorrido após ser baleado e um terceiro está foragido, segundo a Polícia Militar. A corporação afirma que a ocorrência foi registrada por volta de 10h25. O caso ocorreu na Rua Elvira Ferraz, a menos de uma quadra da Avenida Brigadeiro Faria Lima, considerada um polo financeiro da cidade. O local do tiroteio também fica próximo ao Shopping Vila Olímpia. Conforme informações preliminares da Polícia Militar, os três suspeitos trocaram tiros com um agente da Guarda Civil Metropolitana após serem flagrados em uma tentativa de assalto a um veículo na via. Eles estavam em duas motocicletas durante a ocorrência. Um suspeito foi baleado e encaminhado para um hospital na região - o estado de saúde não foi informado. Um segundo foi preso próximo do local e um terceiro fugiu em uma das motocicletas. Como mostrou o

continua após publicidade

há alguns meses, moradores da Vila Olímpia relatam insegurança diante do aumento de roubos na região. Em julho, um homem suspeito de tentativa de assalto disparou contra uma mulher que o filmava a partir da janela de um prédio da Rua Dr. Fadlo Haidar. Não houve feridos, mas o caso chamou a atenção para ocorrências.