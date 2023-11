Tentativa de assalto termina com vítima e dois ladrões mortos

Siga o TNOnline no Google News

Uma tentativa de assalto terminou com a morte de três pessoas na tarde desse domingo (26) na Zona Sul de São Paulo. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), houve uma troca de tiros entre um policial que estava de folga e os criminosos.

A ação foi registrada por uma câmera de segurança. Um homem, identificado como Dennis Roberto Ramos, de 53 anos, ocupava uma motocicleta de luxo junto de sua esposa, a filha do ex-médico Roger Abdelmassih.

Assim que Dennis entra pelo portão de um prédio, ele e sua companheira são abordados por três bandidos em duas motos. Um dos criminosos aponta uma arma de fogo e atira pelo menos duas vezes contra as vítimas.

O PM que estava de folga notou a movimentação suspeita na rua, então, sacou a arma e atirou nos bandidos - que revidaram. Na troca de tiros, os três criminosos foram baleados.

Dennis foi atingido por um disparo na ação criminosa. Familiares o levaram para o Hospital São Luiz do Morumbi, porém ele não resistiu. Segundo as informações do G1, a vítima completaria 54 anos nesta sexta-feira (1º).

Dos três bandidos, dois morreram e o outro está internado no Hospital Municipal do Campo Limpo. Uma das motos era furtada.

