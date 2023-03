Tentativa de assalto a joalheria acaba em tiroteio em shopping do Rio

Juliana Garçon (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma tentativa de assalto a joalheira Lulean Joias acabou em tiroteio dentro do Shopping Nova America, em Del Castilho, na zona norte do Rio. O crime aconteceu no início da tarde. Os disparos assustaram os clientes, que se esconderam embaixo de mesas. Não há registro de feridos.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Polícia Militar, homens do 3ºBPM foram informados de disparos de arma de fogo no Shopping Nova América, após criminosos iniciarem um roubo à joalheria.

Na fuga, conforme a PM, os criminosos teriam roubado um carro. A corporação informou ainda que deflagrou buscas na região do Shopping Nova América, mas não detalhou se conseguiu capturar os assaltantes.

continua após publicidade .

A joalheira não confirmou se os criminosos conseguiram levar mercadorias. A circulação de clientes no shopping foi normalizada pouco depois da confusão.

Em nota, o shopping frisou que não houve tumulto. "Shopping Nova América informa que tomou conhecimento do ocorrido em uma de suas lojas e esclarece que a ação foi pontual, não houve tumulto e não há registro de feridos. O shopping afirma ainda que está à disposição das autoridades para apoiar no esclarecimento dos fatos. O Nova América opera normalmente".