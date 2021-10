“Tenha decência”, diz evangélica em bilhete para vizinha

Da Redação

Juliana Kulpa recebeu bilhete em caixa de correspondências

Uma jovem moradora de Osasco, região metropolitana de São Paulo, foi surpreendida ao encontrar um bilhete dentro da caixinha de correio com um recado da vizinha.

O recado de uma vizinha pedia para que ela parasse de ficar apenas de sutiã dentro de casa, com a justificativa de que a família dela era evangélica e o marido ficava de home office. A situação inusitada aconteceu há cerca de 20 dias, e gerou uma série de comentários nas redes sociais.

Juliana Kulpa, de 25 anos, publicou a mensagem em um grupo do Facebook. Conforme contou ao Universa, ela mora no mesmo prédio há oito anos e se mudou de apartamento, no mesmo edifício, há dois meses. Antes, nunca tinha recebido qualquer recado do tipo de vizinhos.



Segundo a jovem, ela nem ao menos tem o costume de andar de sutiã na própria residência e acredita que a remetente da mensagem a tenha visto com um top e shorts de academia durante a faxina no imóvel.

O bilhete não tinha assinatura e a autora da mensagem nunca se identificou. A jovem acredita que a remetente more em outro prédio, mas não sabe de qual andar, pois as janelas de um de seus cômodos é virada para um edifício com muitos apartamentos.

Juliana chegou a levar o caso para a síndica do prédio vizinho e a do próprio condomínio. A do edifício em que vive encarou a situação com bom-humor.

A jovem decidiu seguir a vida normalmente. Ela conta que não se sentiu intimidada e continuará usando as roupas em que se sente confortável dentro do próprio apartamento.

Com informações do CGN e Universa