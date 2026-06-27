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Tenente da Rota, irmão de Eloá Pimentel, é baleado em semáforo em São Caetano do Sul

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em 27.06.2026, 13:40:00 Editado em 28.06.2026, 13:14:39
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O primeiro-tenente Ronickson Pimentel dos Santos foi baleado na manhã deste sábado, 27, em São Caetano do Sul (SP). Segundo apurou o Estadão, o tenente é irmão de Eloá Pimentel, assassinada no sequestro mais logo da história de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, Pimentel foi atingido por vários disparos na Avenida Goiás durante uma tentativa de homicídio.

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Ele foi socorrido por equipes de resgate e depois pelo helicóptero Águia. A PM informou que ainda tem localizar os autores do crime.

O caso Eloá foi o mais longo episódio cárcere privado do Estado de São Paulo, acompanhado em tempo real por todo o país. Em 13 de outubro de 2008, o auxiliar de produção Lindemberg Alves invadiu um apartamento em Santo André, onde quatro adolescentes estudavam, e fez reféns a ex-namorada Eloá, de 15 anos, a amiga dela Nayara Rodrigues da Silva e dois rapazes, inconformado com o fim do namoro.

Os dois rapazes foram liberados no mesmo dia, mas as jovens permaneceram sob a mira de um revólver até a invasão do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), em 17 de outubro. Na ação, tiros atingiram Eloá e Nayara; Lindemberg foi detido sem ferimentos, mas Eloá morreu no dia seguinte.

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TENENTE/BALEADO/ROTA/ABC/IRMÃO/ELOÁ PIMENTEL
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