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Tenente da Rota apresenta evolução clínica após medidas adotadas pela equipe médica

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 11:29:00 Editado em 01.07.2026, 11:37:35
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O tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, baleado em um atentado em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, apresentou evolução clínica e resposta satisfatória às medidas adotadas pela equipe médica, segundo boletim divulgado pelo 1º Batalhão de Polícia de Choque (Rota).

A equipe médica prevê, para esta quarta-feira, 1, a realização de nova tomografia de crânio e a continuidade da redução da sedação, além de medidas de suporte clínico para auxiliar na recuperação.

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Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, o policial teve redução da necessidade de medicamentos para controle da pressão arterial e apresentou boa resposta ao tratamento neurológico, com melhora dos parâmetros de monitoramento na noite de terça-feira.

De acordo com o boletim, o oficial permanece sem febre e com funcionamento adequado dos demais órgãos, quadro considerado estável e com sinais de evolução favorável.

Ronickson foi baleado na manhã de sábado, 27, quando estava parado em um semáforo . Ele é o irmão mais velho de Eloá Pimentel, assassinada no sequestro mais longo da história de São Paulo, em outubro de 2008.

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Dois suspeitos de envolvimento no atentado estão presos. Segundo a Polícia Militar, eles teriam prestado apoio logístico e realizado o transporte dos criminosos responsáveis pelos disparos. A motivação do crime ainda é investigada.

Na terça-feira, a esposa do tenente, Cintia Pimentel, divulgou uma carta aberta nas redes sociais agradecendo as mensagens de apoio e atualizando o estado emocional da família. Ela afirmou que acompanha com esperança a evolução do quadro clínico.

"Minha prioridade agora é estar ao lado do Ronickson e da minha família. Seguimos esperançosos com as pequenas melhoras do seu quadro, celebrando cada passo da recuperação", escreveu.

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TENENTE/BALEADO/ROTA/IRMÃO/ELOÁ/BOLETIM/MELHORA
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