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Tenente da Rota alvo de atentado na Grande SP poderá ter sedação reduzida, aponta boletim

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 15:12:00 Editado em 30.06.2026, 15:23:32
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O boletim médico desta terça-feira, 30, do tenente-coronel da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, que foi baleado no último fim de semana, indica que ele poderá ter redução do nível de sedação. A equipe médica deu sinalização positiva quanto a essa possibilidade, informou o boletim.

Segundo a Polícia Militar, Pimentel foi atingido por vários disparos na Avenida Goiás durante uma tentativa de homicídio cometida por dois homens em uma moto. Ele foi socorrido por equipes de resgate e depois pelo helicóptero Águia. Ainda conforme a PM, ele passou por "complexa cirurgia neurológica".

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Conforme o boletim desta terça-feira, o tenente-coronel permanece internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, com o quadro clínico estável e sem alterações significativas em relação à avaliação anterior. O caso dele é considerado extremamente grave.

Na madrugada de domingo, 28, dois suspeitos de envolvimento no atentado foram presos. Segundo a polícia, eles prestaram "apoio logístico e transporte" aos criminosos que efetuaram os disparos. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

O tenente é o irmão mais velho de Eloá Pimentel, assassinada no sequestro mais logo da história de São Paulo, em outubro de 2008.

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