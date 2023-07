Tenente aposentado é roubado, sequestrado e morto na Grande SP

Policiais civis prenderam nesta quarta-feira, 5, cinco homens suspeitos de roubar e matar um policial militar aposentado. O grupo já era investigado pela prática de roubos a residências na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), a vítima, um tenente aposentado da Polícia Militar, de 52 anos, foi rendido junto a outras três pessoas da família, na madrugada da quarta-feira, 5. Ele foi agredido com "socos, coronhadas, chutes e choques" e, posteriormente, levado pelos suspeitos. O grupo também efetuou transações via Pix e via máquina de cartão que carregavam.

Por volta do meio-dia, agentes da Delegacia de Embu das Artes, durante a operação contra o grupo, encontraram o corpo da vítima em uma área rural, nas proximidades da residência. Quatro dos suspeitos foram presos em flagrante e um por cumprimento de mandado de prisão. O caso foi registrado como latrocínio, resistência, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e munição.

Operação Caapora

As prisões aconteceram após investigações sobre a quadrilha ser deflagrada pela Delegacia Seccional de Taboão da Serra deflagrou, na quarta. A Operação Caapora busca a repressão a roubos a residências praticados em Embu das Artes, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra.

Segundo a SSP, o Centro de Inteligência Policial (CIP) apurou que os crimes se assemelham pelo especial "modus operandi". Os suspeitos acessavam os condomínios residenciais por meio de matas e áreas de densa vegetação, em horário noturno e madrugada, surpreendendo as vítimas. Os moradores eram também agredidos e ameaçados.

A Operação Caapora contou com o efetivo de 76 policiais, 28 viaturas e um helicóptero de apoio. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão cautelar.