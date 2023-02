Temporal em SP deixa 40 mortos e aproximadamente 2,5 mil desalojados

Da Redação

Equipes atuam no resgate das vítimas

O temporal registrado no litoral norte de São Paulo causou 40 mortes e deixou aproximadamente 2,5 mil pessoas desalojadas. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil. Esse foi o maior temporal da história que causou 39 óbitos em São Sebastião e um em Ubatuba. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

O presidente Lula interrompeu sua folga na Bahia e sobrevoou as áreas afetadas e ao visitar São Sebastião anunciou ajuda. Seis cidades decretaram estado de calamidade e luto oficial de três dias em função da tragédia que acometeu a região.

- LEIA MAIS: Buscas por sobreviventes de temporal no litoral de SP prosseguem

As tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos e interditaram trechos da Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios. Trechos do litoral, como Juquehy e Barra do Sahy, estão inacessíveis.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que trechos da rodovia Rio-Santos podem não existir mais. "Temos uma grande extensão de queda de barreira, e pelas imagens, não conseguimos saber se a rodovia permanece ali ou se foi arrastada", explicou o governador.

As equipes seguem as buscas em São Sebastião. Ao menos 36 pessoas estão desaparecidas; 21 foram socorridas com vida e 28 retiradas de locais de risco. Em todo o estado são 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

Confira o último boletim divulgado pelo Governo de São Paulo:

O governador Tarcísio de Freitas visitou, na tarde desta segunda-feira (20) trechos da rodovia Rio-Santos que estão total ou parcialmente interditados por conta das fortes chuvas que atingiram o litoral norte. A região que vai da Barra do Sahy até Boiçucanga, no município de São Sebastião, está ilhada por conta das interdições.

Este trecho da rodovia engloba, além de Barra do Sahy e Boiçucanga, as praias da Baleia e Camburi, e está completamente interditado por conta de queda de barreiras.

ESTRADAS

Neste momento, as seguintes rodovias administradas pelo DER estão com pontos de interdição total e parcial:

Total

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 157 ao 162 – queda de barreira

Km 174+500 – queda de barreira

Parcial

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 061 – queda de barreira;

Km 066 – queda de barreira;

Km 084 – queda de árvore;

Km 87– queda de barreira e árvores;

Km 095 – alagamento;

Km 95 ao 096 – queda de barreira;

Km 116 – queda de barreira;

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores;

Km 164 – queda de barreira;

Km 180 – queda de árvore;

Km 188 – erosão;

Km 237 – queda de barreira.

Mogi-Bertioga

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Uma equipe do DER esteve no local e avalia as obras emergenciais que serão necessárias para recuperação da via. Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juquehy, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy.

Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA)

Equipes do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) prestam apoio na região. Grupos de trabalho estão neste momento nos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba para auxiliar no socorro às vítimas.

Rodovias Concessionadas

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que não há interdição nas rodovias estaduais concedidas. O tráfego neste momento está tranquilo nas principais rodovias que dão acesso ao interior paulista, já no sentido do litoral, o Sistema SAI apresenta pontos de congestionamento, por conta da neblina.

Rodovia dos Tamoios – Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) – Operação 5×5 permanece nas Rodovias Imigrantes e Anchieta. O tráfego é mais intenso na Rodovia Anchieta entre o km 31 e o km 40 e na Rodovia dos Imigrantes entre o km 32 e o km 47, por conta da neblina, a operação comboio está sendo realizada no local.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares – Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes – Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto – Tráfego normal, sem congestionamentos.

IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS

A Polícia Civil e Superintendência da Polícia Técnico Científica avançam no trabalho de identificação das vítimas fatais dos temporais que castigaram o litoral norte do Estado, em especial as cidades de São Sebastião e Ubatuba. As equipes do Instituto Médico Legal (IML) de Caraguatatuba e do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Ubatuba foram reforçadas na manhã dessa segunda-feira (20), com a chegada de 40 profissionais da SPTC, entre médicos legistas, peritos e assistentes, e mais 12 papiloscopistas do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), da Polícia Civil.

Até o momento, 40 óbitos foram confirmados, sendo 39 em São Sebastião e um em Ubatuba. Equipes do município com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Sete corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças.

REFORÇO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

O Exército Brasileiro reforçou o efetivo destacado para as ações de resgate e salvamento no litoral norte do Estado de São Paulo. Na tarde dessa segunda-feira (20), 30 viaturas com 380 militares, oriundos da Brigada Aeromóvel, de Caçapava, chegaram para apoiar as tropas em atuação no local.

As atividades de busca, atendimento e remoção das vítimas segue de forma ininterrupta desde a madrugada de domingo (19). Mais de 600 pessoas, entre servidores das forças de segurança e resgate do Governo do Estado de São Paulo, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da prefeitura municipal de São Sebastião e voluntários, realizam os trabalhos. A prioridade segue no socorro às vítimas e no fornecimento aos mais de 1.730 desalojados e 766 desabrigados em todo Estado

ATENDIMENTO MÉDICO

A Secretaria de Estado da Saúde informa que 18 adultos e cinco crianças vítimas das chuvas foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte. Deste total, seis estão em estado grave e 13 estáveis. Outros dois pacientes já receberam alta hospitalar e outras duas, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris. Desde domingo, as unidades de Saúde do Estado no Litoral Norte estão em alerta para receber os possíveis feridos do desastre que atingiu a região. Outras unidades de saúde da Baixada Santista, Alto Tietê e da Capital também estão aptas a receber os feridos.

Além de reforçar o atendimento, a SES-SP encaminhou um conjunto de insumos ao atendimento às vítimas desse desastre. Foram encaminhadas, 36 ampolas de soro antiofídico para cobras, 5 mil frascos de hipoclorito de sódio, 940 bolsas de glicose, 900 bolsas de soro, 180 kits intravenosos, 30 kits de sutura, 30 talas para imobilização, além de sedativos e outros medicamentos.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Os técnicos da Sabesp seguem trabalhando para o restabelecimento dos sistemas de abastecimento de água no Litoral Norte e Baixada Santista. Em São Sebastião e Ilhabela, 39 caminhões-tanque da companhia realizam o abastecimento emergencial até a regularização total dos sistemas. A produção de água em Maresias já foi retomada e mais de 8 mil imóveis já estão com o abastecimento em recuperação (Maresias e Barra do Una).

Em Caraguatatuba, e Ubatuba, os sistemas de abastecimento continuam em processo de recuperação. Ao todo, 104 técnicos da companhia estão empenhados nesse trabalho, com o apoio de caminhões de hidrojateamento e alto vácuo, seis retroescavadeiras e outros veículos.

AJUDA HUMANITÁRIA

O Fundo Social de São Paulo recebe doações para as vítimas das chuvas do litoral norte paulista. As principais necessidades, segunda a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, são alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso. As entregas podem ser feitas no depósito do FUSSP, localizado na avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista.

O FUSSP também disponibilizou duas contas bancárias para os interessados em fazer depósitos, transferência ou PIX para auxiliar as famílias desalojadas ou desabrigadas. Com o valor arrecadado, o Fundo Social fará a compra de cestas básicas e cobertores para o atendimento às vítimas. Todos os produtos serão encaminhados à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que será responsável pela distribuição às famílias.

