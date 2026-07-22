Temporal coloca cidades de SC sob alerta vermelho após acumular até 145 mm de chuva

Queda de barreiras e pedras foi registrada em Joaçaba durante madrugada chuvosa; estado tem ao menos 20 cidades com alto volume acumulado

Pelo menos 20 municípios de Santa Catarina superaram a marca dos 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo dados consolidados pela Defesa Civil estadual. O alto volume acumulado levou o Instituto Nacional de Meteorologia a emitir um alerta vermelho para a região Oeste, onde o acumulado atingiu índices críticos. O temporal também provocou estragos no Meio-Oeste, onde um deslizamento de terra forçou a evacuação preventiva de sete pessoas da mesma família — entre elas, três crianças.

Veja as cidades com maior volume de chuva em 24 horas em SC

Campo Erê: 145,2 mm

Coronel Freitas: 130,4 mm

Ermo: 124,2 mm

Itá: 122,8 mm

Jacinto Machado: 121,8 mm

Timbé do Sul: 115,0 mm

Xaxim: 109,6 mm

Campos Novos: 109,6 mm

Chapecó: 108,0 mm

Abdon Batista: 108,0 mm

Ibiam: 107,0 mm

Pouso Redondo: 106,9 mm

São Joaquim: 106,6 mm

Witmarsum: 106,5 mm

Morro Grande: 106,0 mm

Sombrio: 105,6 mm

Videira: 105,0 mm

Erval Velho: 104,8 mm

Araranguá: 104,8 mm

Celso Ramos: 104,6 mm

Aurora: 104,3 mm

Piratuba: 103,4 mm

Anita Garibaldi: 103,2 mm

Tangará: 103,0 mm

Vargem: 100,0 mm

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Em Joaçaba, no Meio-Oeste, a intensidade das chuvas provocou o desprendimento de terra na área inferior de uma residência na Rua Valdemar Ribeiro Bittencourt, bairro Santa Tereza, por volta das 3h10 da madrugada. A terra cedeu e fez uma pedra despencar sobre um automóvel que estava estacionado próximo ao imóvel. Acionada pela Central de Operações, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local e determinou a desocupação imediata do imóvel devido ao risco de novos desmoronamentos e à necessidade de perícia estrutural. 1 de 8 Reprodução/prefeitura Foto: Autor: Reprodução/prefeitura

2 de 8 Reprodução/CBMSC Foto: Autor: Reprodução/CBMSC

3 de 8 Reprodução/CBMSC Foto: Autor: Reprodução/CBMSC

4 de 8 Reprodução/CBMSC Foto: Autor: Reprodução/CBMSC

5 de 8 Reprodução/CBMSC Foto: Autor: Reprodução/CBMSC

6 de 8 Reprodução/Prefeitura de Chapecó Foto: Autor: Reprodução/Prefeitura de Chapecó

7 de 8 Reprodução/CBMSC Foto: Autor: Reprodução/CBMSC

8 de 8 Reprodução/CBMSC Foto: Autor: Reprodução/CBMSC

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Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A área afetada foi isolada e deixada aos cuidados da Defesa Civil do município, que fará uma vistoria técnica detalhada para avaliar a estabilidade do terreno e determinar as intervenções necessárias. A equipe da Assistência Social de Joaçaba foi mobilizada para prestar apoio emergencial e providenciar o encaminhamento e o acolhimento seguro da família atingida.