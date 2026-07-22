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FORTES CHUVAS

Temporal coloca cidades de SC sob alerta vermelho após acumular até 145 mm de chuva

Queda de barreiras e pedras foi registrada em Joaçaba durante madrugada chuvosa; estado tem ao menos 20 cidades com alto volume acumulado

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 10:36:45 Editado em 22.07.2026, 10:36:27
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Temporal coloca cidades de SC sob alerta vermelho após acumular até 145 mm de chuva
Autor Chuvas deixaram prejuízos em cidades de Santa Catarina - Foto: Reprodução/CBMSC

Pelo menos 20 municípios de Santa Catarina superaram a marca dos 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo dados consolidados pela Defesa Civil estadual. O alto volume acumulado levou o Instituto Nacional de Meteorologia a emitir um alerta vermelho para a região Oeste, onde o acumulado atingiu índices críticos. O temporal também provocou estragos no Meio-Oeste, onde um deslizamento de terra forçou a evacuação preventiva de sete pessoas da mesma família — entre elas, três crianças.

Veja as cidades com maior volume de chuva em 24 horas em SC

Campo Erê: 145,2 mm
Coronel Freitas: 130,4 mm
Ermo: 124,2 mm
Itá: 122,8 mm
Jacinto Machado: 121,8 mm
Timbé do Sul: 115,0 mm
Xaxim: 109,6 mm
Campos Novos: 109,6 mm
Chapecó: 108,0 mm
Abdon Batista: 108,0 mm
Ibiam: 107,0 mm
Pouso Redondo: 106,9 mm
São Joaquim: 106,6 mm
Witmarsum: 106,5 mm
Morro Grande: 106,0 mm
Sombrio: 105,6 mm
Videira: 105,0 mm
Erval Velho: 104,8 mm
Araranguá: 104,8 mm
Celso Ramos: 104,6 mm
Aurora: 104,3 mm
Piratuba: 103,4 mm
Anita Garibaldi: 103,2 mm
Tangará: 103,0 mm
Vargem: 100,0 mm

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Em Joaçaba, no Meio-Oeste, a intensidade das chuvas provocou o desprendimento de terra na área inferior de uma residência na Rua Valdemar Ribeiro Bittencourt, bairro Santa Tereza, por volta das 3h10 da madrugada. A terra cedeu e fez uma pedra despencar sobre um automóvel que estava estacionado próximo ao imóvel. Acionada pela Central de Operações, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local e determinou a desocupação imediata do imóvel devido ao risco de novos desmoronamentos e à necessidade de perícia estrutural.

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    Foto: Autor: Reprodução/prefeitura
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    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC
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    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC
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    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC
  • Temporal coloca cidades de SC sob alerta vermelho após acumular até 145 mm de chuva5 de 8
    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC
  • Temporal coloca cidades de SC sob alerta vermelho após acumular até 145 mm de chuva6 de 8
    Foto: Autor: Reprodução/Prefeitura de Chapecó
  • Temporal coloca cidades de SC sob alerta vermelho após acumular até 145 mm de chuva7 de 8
    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC
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    Foto: Autor: Reprodução/CBMSC

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Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A área afetada foi isolada e deixada aos cuidados da Defesa Civil do município, que fará uma vistoria técnica detalhada para avaliar a estabilidade do terreno e determinar as intervenções necessárias. A equipe da Assistência Social de Joaçaba foi mobilizada para prestar apoio emergencial e providenciar o encaminhamento e o acolhimento seguro da família atingida.

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