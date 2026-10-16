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Temporal arrasta carros durante alagamento na zona sul de SP

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Carros foram arrastados pela enxurrada durante o temporal que atingiu a zona sul de São Paulo na madrugada desta sexta-feira, 16. Entre a Avenida Vereador João de Luca e a Avenida Cupecê, veículos chegaram a boiar na enchente.

Imagens registradas no local mostram mais de dez carros boiando na água que tomou conta da via. Em um registro, um dos veículos chega a se movimentar com a força da enxurrada.

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A Prefeitura de São Paulo informou que uma equipe da Subprefeitura Cidade Ademar foi enviada para realizar a limpeza da via, da galeria pluvial e das bocas de lobo na região.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirmou que veículos que bloqueavam a Rua Santo Agnelo, no cruzamento com a Avenida Vereador João de Luca, já foram removidos por guinchos particulares. A via foi totalmente liberada às 12h24.

As chuvas também provocaram transtornos em outras regiões da cidade. Às 2h33, toda a capital entrou em estado de atenção para alagamentos. Pouco depois, às 2h59, a região da Água Espraiada passou a ficar em alerta para transbordamento.

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Às 4h19, a subprefeitura do Ipiranga também entrou em estado de alerta devido ao extravasamento do Ribeirão dos Meninos. Os estados de atenção e alerta foram encerrados às 5h13 em toda a cidade.

Durante a madrugada, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu 15 alertas preventivos por causa das chuvas em diferentes regiões paulistas. Foram dez avisos enviados por SMS e cinco pelo sistema Cell Broadcast, que transmite mensagens diretamente aos celulares localizados em áreas de risco.

Os alertas englobaram municípios das regiões de Avaré e Botucatu, Campinas, Registro e Vale do Ribeira, Região Metropolitana de São Paulo, litoral paulista, Bragança Paulista, Vale do Paraíba e Litoral Norte. As mensagens advertiam sobre a possibilidade de chuvas fortes, raios, rajadas de vento e, em algumas localidades, queda de granizo. Segundo a Defesa Civil, até o momento não havia relatos de ocorrências graves.

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Previsão de mais chuva nesta sexta-feira

O tempo deve continuar instável ao longo desta sexta-feira, 16, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A Defesa Civil recomenda atenção especial à faixa leste do Estado e às regiões próximas à divisa com Minas Gerais. Nessas áreas, o solo encharcado aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos. Nas demais regiões paulistas, a previsão indica menor potencial de transtornos provocados pela chuva.

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