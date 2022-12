Temporal: acampamento é atingido por raio e 4 pessoas ficam feridas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quatro pessoas se feriram por conta do temporal

Um forte temporal atingiu Brasília, Distrito Federal, nesse domingo (18) e quatro pessoas ficaram feridas por conta do fenômeno natural. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, corporação responsável pelo atendimento à ocorrência, um raio atingiu um acampamento de manifestantes que estão instalados em frente ao Quartel-General do Exército.

continua após publicidade .

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, apenas uma das vítimas, uma mulher de 45 anos, foi encaminhada para atendimento, pois ela apresentou algumas alterações no quadro de saúde e ferimentos, como dormência nas pernas, queimação no braço direito, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados.

Leia também: Câmera flagra ladrão vestido com calcinha furtando escola no DF; vídeo

continua após publicidade .

Ela foi enviada ao Hospital de Base de Brasília. Os profissionais de saúde informaram que a mulher está "consciente, orientada e estável".

As outras vítimas não foram identificadas.

Siga o TNOnline no Google News