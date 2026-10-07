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Temporais voltam ao Sul nesta quarta; novo ciclone deve se formar nos próximos dias

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Sul do Brasil volta a enfrentar uma sequência de temporais a partir desta quarta-feira, 7, com previsão de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo nos três Estados. Segundo a Climatempo, a instabilidade deve persistir até o início da próxima semana e pode provocar novos episódios de alagamentos, transbordamento de rios e inundações em áreas ribeirinhas.

Além dos temporais, um novo ciclone extratropical deve se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai no sábado, 10.

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O sistema deve permanecer próximo ao litoral sul gaúcho e ao Uruguai no domingo, 11, e ainda influenciar a região na segunda-feira, 12, embora com menor intensidade. A frente fria associada ao ciclone deve avançar para São Paulo e Mato Grosso do Sul no domingo.

O cenário é agravado pelo excesso de chuva registrado na região desde julho. Muitos rios começaram outubro com níveis acima do normal, e a previsão de novos volumes elevados aumenta a preocupação com áreas que já estão saturadas. A chuva frequente também deve dificultar atividades agrícolas, como colheita e plantio.

No Rio Grande do Sul, os temporais devem ganhar força entre a tarde e a noite desta quarta-feira, principalmente na Campanha, no Oeste, nas Missões, no Centro, no Noroeste e no Norte do Estado.

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O maior risco de tempestades severas é esperado no sudoeste gaúcho, com possibilidade de granizo de grande tamanho e rajadas que podem superar 90 km/h.

Em razão da expectativa para a formação do fenômeno, as buscas no Google Trends pelo termo "ciclone tropical" também começaram a ganhar relevância nas últimas horas.

Na quinta-feira, 8, a instabilidade se concentra principalmente no Oeste, nas Missões e no Noroeste. Nessas áreas, há previsão de ventania e possibilidade de tornado. Alguns pontos do Oeste e das Missões podem receber entre 80 e 100 milímetros de chuva, principalmente durante a manhã.

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A instabilidade deve se espalhar por praticamente todo o Rio Grande do Sul na sexta-feira, 9. No sábado, 10, o Estado ainda terá risco de temporais e ventania, enquanto o ciclone começa a se organizar entre o Estado gaúcho e o Uruguai. As nuvens carregadas devem deixar o Estado gradualmente durante a tarde.

Em Santa Catarina, o risco de temporais aumenta novamente na quinta-feira, com a chegada de áreas de instabilidade vindas do Paraguai e do Rio Grande do Sul. As tempestades devem atingir principalmente o Oeste, o Centro e o Sul do Estado.

Na sexta-feira e no sábado, a previsão é de tempo bastante instável, com chuva forte, ventania e possibilidade de granizo.

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No Paraná, pancadas de chuva moderadas a fortes devem voltar a ocorrer nesta quarta-feira, sobretudo no Centro, Oeste e Sul. Na quinta, todo o Estado estará sujeito a temporais, com maior risco de chuva volumosa, rajadas de vento e granizo no Oeste e no Sul.

A instabilidade deve continuar durante a sexta-feira e o sábado, com pancadas fortes em diferentes regiões. No domingo, 11, períodos de sol são esperados, mas ainda há possibilidade de chuva moderada a forte.

Segundo a Climatempo, a sequência de temporais é resultado da combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão. Um jato de baixos níveis, que transporta ar quente e úmido da Amazônia, estará direcionado para o Sul nos próximos dias, alimentando a formação de nuvens carregadas.

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Ao mesmo tempo, uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai deve avançar sobre o Sul do Brasil e o Uruguai.

Uma frente fria também passa pelo Rio Grande do Sul até quinta-feira, aumentando o contraste entre massas de ar quente e frio e favorecendo a formação de tempestades.

A região ainda está com a atmosfera muito úmida após semanas de chuva, o que contribui para a manutenção das áreas de instabilidade. Mesmo com o deslocamento da frente fria associada ao ciclone, a Climatempo prevê a permanência de grandes áreas de chuva no Sul do Brasil pelo menos até terça-feira, 13.

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CLIMA/PREVISÃO/BRASIL/TEMPESTADES
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