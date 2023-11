Temporais seguem em boa parte do país com ventos de até 80 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o risco de temporais segue elevado nesta terça-feira (28) em boa parte do país. Entre as regiões que mais devem ser afetadas estão o Sul, Sudeste e u ma faixa do Nordeste.

De acordo com o instituto, alguns setores podem registrar 50 milímetros de chuva ao decorrer do dia, com ventos intensos de 80 km/h e possibilidade de queda de granizo. Contudo, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As chuvas volumosas que estamos presenciando nos últimos dias são consequência direta do El Niño atuando sobre o Oceano Atlântico, que está com temperatura das águas de 1,5 a 1,8°C acima do normal.

O fenômeno impacta diretamente no clima das regiões Sul e Sudeste, que aliado a uma faixa de umidade vinda do Norte e um cavado a 5 mil pés de altitude, manda muitas nuvens de tempestade para a região. Para conferir se sua cidade será afetada, clique aqui.

O Sistema de Tecnologia Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que praticamente todos os municípios paranaenses devem registrar instabilidade nesta terça. Por conta das chuvas, as temperaturas não devem se elevar tanto - como foi registrado há algumas semanas.

Em Apucarana, cidade situada no norte do estado, os valores devem oscilar entre 19ºC e 28°C. Veja como fica sua cidade:

Foto por Simepar O tempo segue instável no Paraná

