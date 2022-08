Temporais no Rio Grande do Sul fazem cidades suspenderem aulas

Renata Okumura (via Agência Estado)

Ao menos cinco municípios do Rio Grande do Sul foram obrigados a suspender as aulas nesta terça-feira, 16, em razão dos estragos provocados pelo temporal de granizo e pelo vento forte em prédios escolares na noite de segunda-feira, 15. Segundo autoridades, a reabertura vai depender do reparo dos danos.

A cidade de Canoas foi uma das atingidas. "Em consequência dos prejuízos, nós determinamos que as aulas nas escolas municipais e privadas sejam suspensas, até que se recupere a condição de dar garantias para as nossas crianças. Também recomendamos que as escolas estaduais adotem a mesma orientação, considerando o iminente perigo que está ocasionado para as crianças", disse Nedy de Vargas Marques, prefeito em exercício.

O município de Rio Pardo decretou estado de emergência e também suspendeu as aulas na rede de ensino da cidade. Nas redes sociais, a cidade pediu ajuda para a população atingida pelas fortes chuvas.

A Secretaria Municipal de Educação de Gravataí interrompeu as atividades em todas as redes de ensino do município. No decorrer do dia, os danos serão avaliados para verificar a possibilidade das aulas serem retomadas na quarta-feira, 17.

Diversos estabelecimentos ficaram destelhados, após o forte temporal na noite de segunda. Além disso, sem energia elétrica em boa parte da cidade, duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão funcionando com auxílio de gerador.

A cidade de Cachoeirinha foi outra a determinar a suspensão das aulas nesta terça-feira, em razão dos danos provocados pelas chuvas.

Em Eldorado do Sul, onde as aulas também foram suspensas, o município afirma que a Defesa Civil está prestando auxílio à população. "Há risco de corte de energia elétrica, da queda de árvores e de materiais publicitários/sinalizações. Estamos tomando as devidas providências com relação aos destelhamentos no município de Eldorado do Sul", informou nas redes sociais.