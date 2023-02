Temporais devem continuar no litoral paulista nesta segunda-feira

Gabriela Forte (via Agência Estado)

As fortes chuvas que atingem o litoral do Estado de São Paulo devem continuar ao menos até esta segunda-feira, 20. Os temporais já causaram ao menos 36 mortes, deslizamentos, alagamentos e bloqueios nas rodovias que dão acesso a Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião, no litoral norte paulista.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) decretou alerta vermelho para o litoral de São Paulo, com chance de chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia. Depois de segunda-feira, o alerta deve ser rebaixado para a categoria laranja, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora e entre 50 e 100 mm por dia. Um milímetro de chuva equivale a um litro de água distribuído em uma área de um metro quadrado.

A Defesa Civil do Estado alerta ainda que as chuvas serão acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo. Os temporais foram ocasionadas pela passagem de uma frente fria que gerou um sistema de baixa pressão, trazendo umidade do oceano para o Estado. Essa massa de ar se concentrou na região do litoral norte e da Baixada Santista, gerando acumulados elevados de chuvas. A tendência é de que essa massa de ar se desloque para o litoral sul.

De acordo com o Inmet, há risco de novos alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas. Entre as cidades que receberam o alerta vermelho estão Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém.

Comitê

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil anunciou que um comitê para gerenciar as ações de atendimento às vítimas já foi instalado pede que a população evite ir até cidades do litoral norte até que a situação esteja normalizada. São Sebastião, que declarou calamidade pública, receberá reforço nas ações de atendimento pela Defesa Civil, com envio de colchões, cobertores, kits de limpeza e cestas básicas.