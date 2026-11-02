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Temporais com ventos de 109 km/h deixam rastro de destruição no Paraná

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma série de fortes tempestades atingiu 21 municípios do Paraná entre o domingo, 1.º, e a madrugada desta segunda-feira, 2, deixando um rastro de destruição. Segundo boletim da Defesa Civil estadual, 4 mil pessoas foram diretamente impactadas pelos temporais. Ao menos 456 residências sofreram danos, uma foi totalmente destruída e 28 moradores precisaram ser encaminhados a abrigos.

As cidades de Maringá, na região norte, e Marquinho, no centro-sul do Estado, figuram entre as mais prejudicadas. Em Maringá, as rajadas de vento alcançaram 96,3 km/h, provocando a queda de árvores, o destelhamento de imóveis e o bloqueio de vias. A estrutura de cobertura do quartel do Corpo de Bombeiros local cedeu e os destroços atingiram móveis, arquivos e equipamentos eletrônicos da corporação.

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A Prefeitura de Maringá decretou estado de calamidade pública. Foram registradas 363 ocorrências de queda de árvores e as aulas foram suspensas nesta terça-feira, 3, em cinco escolas municipais que registraram danos em decorrência do forte temporal.

Em Altônia, no noroeste paranaense, as rajadas chegaram a 109,1 km/h, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O maior volume de chuvas ocorreu em Assis Chateaubriand, no oeste, acumulando 91 milímetros.

Em Marquinho, a tempestade foi acompanhada por forte queda de granizo, que perfurou telhados de residências, estabelecimentos comerciais, escolas e unidades de saúde. A infiltração de água causou alagamentos internos e a perda de computadores e eletrodomésticos. Situação semelhante foi registrada no município de Laranjal, também na região central, onde a prefeitura contabilizou danos nas casas de pelo menos 30 famílias.

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Os eventos climáticos causaram grave impacto na rede elétrica. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que, até a tarde desta segunda-feira, mais de 113 mil imóveis permaneciam sem fornecimento de energia, com equipes mobilizadas para o restabelecimento do serviço.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois alertas de tempestade vigentes para o Paraná, com risco de nova queda de granizo e ventos de até 100 km/h. Segundo o Simepar, embora a tendência para a noite desta segunda-feira seja de redução gradual na instabilidade, a região oeste ainda pode registrar precipitações fortes devido à combinação de calor e umidade.

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CLIMA/CHUVAS/PARANÁ/VENTANIA/DESTRUIÇÃO
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