Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na madrugada desta sexta-feira, 20, podem chegar até as regiões de São Paulo que fazem divisa com o Paraná, informa a Defesa Civil. Não há indícios, contudo de que os eventos climáticos em território paulista tenham o mesmo impacto do registrado nos municípios gaúchos.

"Analisando os modelos meteorológicos atuais, não há, neste momento, indicativos de condições favoráveis à formação de fenômenos extremos semelhantes aos observados em áreas do Sul do país", disse William Minhoto, meteorologista e coordenador do Setor de Meteorologia da Defesa Civil de São Paulo.

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"Ainda assim, não se descarta a ocorrência de tempestades localizadas, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo", acrescenta o especialista.

As fortes chuvas e vendavais que atingiram o Rio Grande do Sul neste feriado da Consciência Negra provocaram ao menos três mortes, dezenas de feridos e deixaram um rastro de destruição em várias cidades gaúchas. O município mais afetado foi Tupanciretã, que teve mais de 5 mil casas destelhadas e onde foram registrados todos os óbitos até a tarde desta sexta.

Por lá, as chuvas e os vendavais, que chegaram a 114 km/h, foram causados pela formação de uma supercélula com microexplosão. As supercélulas são tempestades que conseguem desenvolver uma rotação de corrente de ar que as permite ficar paradas por mais tempo em um local, produzindo granizo, rajadas de vento violentas e até tornados.

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William Minhoto destaca que, embora o cenário previsto para São Paulo apresente menor potencial de severidade, as instabilidades ainda poderão provocar transtornos pontuais. "Especialmente em áreas que são mais vulneráveis a alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica".

O meteorologista ressalta, no entanto, que a falta de indicativos para eventos extremos não significa ausência de riscos. "Essas tempestades localizadas podem apresentar intensidade suficiente para provocar impactos à população", diz.

No mapa de risco da Defesa Civil de São Paulo, as macrorregiões do Estado que estão na divisa com o Paraná estão sob o estado de atenção (cor laranja). São os casos de Presidente Prudente, Marília, Itapeva e Registro.

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Nas demais regiões do Estado, a previsão é de atenção. Até as últimas atualizações, nenhuma área está sob o aviso de "Emergência", o mais crítico (cor vermelha).

O órgão informa que, durante o fim de semana, a previsão é de aumento da instabilidade, com possibilidade de chuvas intensas e acumulados elevados em todo o Estado no domingo, 22, principalmente nas regiões da faixa leste, norte, noroeste e centro paulista. "(É) o período que exige maior atenção", informa a Defesa Civil.

"De acordo com os modelos meteorológicos, as precipitações poderão apresentar maior intensidade e persistência, aumentando o potencial para acumulados elevados", acrescenta.