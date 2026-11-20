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As tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias causaram danos materiais e humanos em 25 municípios, segundo a Defesa Civil. No total, 28 cidades foram atingidas por vendavais, queda de granizo, enxurradas e chuvas intensas, segundo balanço divulgando na tarde desta sexta-feira, 20. Três cidades não reportaram danos.

Os eventos climáticos deixaram 3 mortos e 60 feridos, 3.422 pessoas afetadas, 74 desalojadas, 293 casas com a estrutura danificada, 5.107 casas destelhadas, 2 casas alagadas, 7 estabelecimentos de ensino danificados, 2 estabelecimentos de saúde com danos, 2 prédios públicos e outros 7 estabelecimentos danificados.

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O cenário mais grave foi registrado em Tupanciretã, onde a formação de uma supercélula com micro explosão causou rajadas de vento de até 114 km/h, provocando destelhamentos e danos em 5 mil casas, além de um hospital. Ao menos 100 árvores caíram. A cidade foi a única a registrar vítimas - 3 mortos e 60 feridos.

O temporal atingiu também São Domingos do Sul, afetando 1.434 pessoas, segundo a Defesa Civil. Em Lagoa Vermelha, 820 pessoas foram afetadas pelo vendaval, que deixou ainda 200 casas destelhadas e 20 desalojados.

Outras 200 pessoas foram afetadas em Júlio de Castilhos, cidade próxima a Tupanciretã. Charrua, com 110 pessoas afetadas, e Vossoroca com 100 também estavam na rota da tempestade. Em número menor, houve pessoas afetadas também em Caxias do Sul, Marau e Fortaleza dos Valos.

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Cidades com mais danos

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado elencou os 10 municípios com mais danos pelos temporais no Rio Grande do Sul desde o início do acompanhamento, na segunda-feira, 16. São eles:

1. Tupanciretã - 5.101 danos informados, sendo 5 mil casas destelhadas, 1 estabelecimento de saúde danificado e 100 quedas de vegetação.

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2. Lagoa Vermelha - 243 danos informados, sendo 200 casas danificadas, 4 casas destelhadas, 1 escola danificada, 30 quedas de vegetação, 4 postes ou trechos de fiação danificados e 4 vias locais obstruídas.

3. Lindolfo Collor - 75 danos informados: 65 casas destelhadas e 10 quedas de vegetação.

4. Charrua - 41 danos: 5 obras de infraestrutura pública danificadas, 1 queda de vegetação e 35 vias locais obstruídas.

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5. Caxias do Sul - 33 danos: 29 casas danificadas, 1 estabelecimento de saúde danificado, 1 escola danificada, 1 obra de infraestrutura pública danificada e 1 queda de vegetação.

6. David Canabarro - 30 danos informados: 20 quedas de vegetação e 10 postes ou trechos de fiação danificados.

7. Sertão - 24 danos: 11 casas danificadas, 10 quedas de vegetação e 3 postes ou trechos de fiação danificados.

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8. Bossoroca - 19 danos: 10 casas destelhadas, 3 escolas danificadas, 2 estabelecimentos públicos atingidos e 4 quedas de vegetação.

9. Gentil - 16 danos: 12 casas danificadas e 4 outros estabelecimentos atingidos.

10. Itacurubi - 16 danos: 8 casas danificadas, 5 quedas de vegetação e 3 vias locais obstruídas.