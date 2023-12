Tempestade deixa ao menos 13 mortos na Argentina.

Siga o TNOnline no Google News

Uma tempestade com ventos intensos no sul da província de Buenos Aires, onde está situada a capital argentina, resultou em pelo menos 13 mortes no sábado(16), conforme relatado pelas autoridades.

A cidade mais afetada foi Bahia Blanca, onde diversas pessoas também ficaram feridas devido aos telhados arrancados, de acordo com o governo municipal em sua conta no X, descrevendo o incidente como uma "tragédia".

"Lamentavelmente, até agora foram confirmadas 13 vítimas fatais. Pedimos à comunidade que tenha extrema cautela e evite circular nas vias públicas", declarou o prefeito do município, Federico Susbielles, em sua conta na mesma plataforma.

As rajadas de vento alcançaram velocidades superiores a 150 quilômetros por hora, conforme comunicado emitido pela assessoria do presidente argentino Javier Milei nas redes sociais, equivalente à velocidade do vento de um furacão de categoria 1.

"Neste momento, o Gabinete Nacional está colaborando com as autoridades provinciais e municipais para prestar assistência às vítimas e controlar os danos", acrescentou Milei, que expressou suas condolências às vítimas e suas famílias.

O jornal La Nación informou que Bahía Blanca ficou sem energia elétrica e o vento provocou a queda de árvores, postes, cabos e placas nas ruas.



