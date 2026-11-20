Uma tempestade severa, provocada pelo avanço de uma supercélula, atingiu a cidade de Tupanciretã, na Região Central do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (20), deixando uma pessoa morta e diversos feridos. Com ventos que alcançaram 114 km/h, o fenômeno causou destruição em massa, danificando cerca de 8 mil das 8,6 mil residências do município e comprometendo infraestruturas críticas, como o único hospital local. A Defesa Civil do estado atua na região em conjunto com o Corpo de Bombeiros para prestar assistência emergencial à população de 20 mil habitantes e investiga a ocorrência de uma segunda morte.

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De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, a supercélula avançou sobre o município por volta das 3h. Embora a formação de um tornado não esteja totalmente descartada, os meteorologistas avaliam que os danos extremos possivelmente foram provocados por uma microexplosão. Pouco antes do impacto, às 2h38, o órgão estadual chegou a emitir um alerta vermelho via SMS aos moradores, avisando sobre o risco muito alto de destelhamentos e queda de granizo grande. O prefeito Gustavo Herter Terra declarou que a cidade foi praticamente destruída, relatando que as vias centrais amanheceram bloqueadas por destroços de edificações, árvores e postes caídos.

O impacto na rede de saúde local agravou rapidamente o cenário de emergência. O hospital de Tupanciretã perdeu parte do telhado e ficou sem equipamentos básicos de raio-x e ultrassom, forçando a prefeitura a organizar a transferência imediata dos feridos para os municípios vizinhos de Santa Maria e Júlio de Castilhos. Atualmente, a cidade enfrenta um colapso dos serviços básicos, estando sem fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água encanada e sinal de telefonia. Diante da tragédia, o governador Eduardo Leite manifestou solidariedade e garantiu que o Rio Grande do Sul está operando com mobilização de força total para auxiliar nas operações de resgate, limpeza e recuperação da cidade afetada.